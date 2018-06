O cara do fim do mundo

Pequim, para quem está a caminho de Pyongyang, deve ser o paraíso. Se bem que não tem lugar ruim que não encante o embaixador Arnaldo Carrilho, o brasileiro que desde segunda-feira aguarda na China a poeira do teste nuclear baixar para tentar abrir uma representação diplomática na Coreia do Norte. Há no Itamaraty quem o considere um homem de sorte por ficar retido em Pequim na véspera da bagunça atômica que isolou de vez o país comunista. "Já pensou se ele tivesse chegado a tempo de entrar?" - comenta-se nas internas do Ministério das Relações Exteriores. Coisa de gente que não conhece o embaixador! Carrilho é uma espécie de embaixador do Brasil no Fim do Mundo. Trabalhou na Polônia comunista, na Berlim Oriental de antes da queda do muro, no Laos e em território da Autoridade Palestina. Não tem roubada pra ele! Pyongyang coroaria a falta de glamour de seu incrível currículo. Se escapar dessa, não tem problema, o Sri Lanka é logo ali. EM FORMA Enfim, uma boa notícia: está tudo bem com Elizabeth Taylor. A atriz deixou o hospital na quarta-feira dizendo estar se sentindo melhor que o amigo Michael Jackson! Ela só não vai à estreia do cantor, em Londres, se ele não tiver condições ir ao próprio show. CANTADAS "Elas cantam Roberto e quem leva a fama é o Chico!" Caetano Bando de covardes Os vândalos de monumentos públicos à solta em São Paulo quebram o braço de Diana Caçadora, levam os óculos de escritor, arrancam orelha de cachorro... Com o Borba Gato ninguém é besta de se meter! Ninguém sabe de nada! Sarney não sabia que o Senado depositava todo mês um auxílio-moradia em sua conta. Acontece! O Serra também não sabia das barbaridades que as crianças andavam lendo nas escolas públicas de SP! Aí tem! Nada a ver com política! Ninguém sabe ao certo porque Gilberto Kassab anda numa tristeza de dar dó. Não riu nem da ideia de sua candidatura ao governo do Estado. Quase chorou várias vezes no show Roberto Carlos. Eu, hein! Lotada Até o fechamento desta edição, o número de vítimas da gripe suína no Brasil era igual a 14. Isso quer dizer o seguinte: se juntar bem todo mundo, o grupo ainda cabe numa van. Começa assim! Pelé meteu a própria mãe no meio de sua arenga com Maradona para dizer que ela gosta mais do Edson que do Diego. Precisa ouvir agora a mãe do ex-jogador argentino, né? Razão de ser Já que não vai mesmo transportar nada a lugar nenhum, o foguete que o Brasil lança hoje da Base de Alcântara poderia, ao menos, abrir oficialmente as festas juninas no Maranhão. Seria uma maneira de dar um pouco de razão de ser àquela gente.