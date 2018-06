O carro alagou? Saiba como agir A chuva da última quarta-feira, 14, fez carros boiarem na Rua Roque Petroni Júnior, na zona sul de São Paulo. Quem passava pela região contou pelo menos 30 veículos alagados. Como nem sempre é fácil evitar os transtornos causados pelo temporal, principalmente, quando se está parado no trânsito, a saída é seguir algumas medidas que podem amenizar a situação. Assim que o motorista perceber que a água está subindo, ele deve pegar os seus pertences e sair do carro. Dar partida no carro, é um erro. O motor pode travar e o conserto não sai por menos de R$ 1,5 mil. Mesmo depois que a água sair, é aconselhável não ligar o carro, porque os componentes elétricos estão molhados e podem provocar um curto circuito. O ideal é chamar um serviço especializado. Na oficina, o automóvel terá de passar por uma boa limpeza, caso contrário, o cheiro daquele dia ficara por um bom tempo incomodando seu olfato. O carro será desmontado, para limpar, secar e lubrificar todas as peças afetadas.