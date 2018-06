O choro, a realidade e a universalidade sem restrições

O presidente Lula apimenta o debate chorando a perda da CPMF, o imposto do cheque que arrecadava em torno de R$ 40 bilhões. Mas nem os tucanos, que inventaram a contribuição, nem os petistas, que estão completando oito anos no poder, conseguiram provar que os problemas, as carências e a gestão da saúde justificam a existência da CPMF.

O investimento per capita brasileiro em saúde ronda os US$ 300, muito abaixo dos US$ 800 da média mundial, O setor público banca menos da metade do que a área da saúde consome, um perfil típico de país sem sistema universal de atendimento - como os EUA, que têm 60% de investimento privado na saúde, contra 40% do setor público. Nos sistemas públicos universais, a correlação é, no mínimo, inversa.

Quando tinha a CPMF, o governo Lula não jogou no orçamento da saúde dinheiro bastante para mudar esse quadro. Chegou, até, a dependurar na conta do SUS despesas que contribuíram para o subfinanciamento do setor, como a Farmácia Popular.

Vai ser difícil, agora, defender a ressurreição da CPMF. A solução é fechar os gargalos da má gestão e discutir se o sistema deve mesmo ser totalmente universal - porque no Canadá, por exemplo, não é. Mas todo mundo canta o sistema canadense em verso e prosa e acha que é.