O cúmulo da consciência

Tem gente que ainda não entendeu direito a recomendação "faça xixi no banho para economizar água". Parece que a Luciana Gimenez, por exemplo, passou a tomar banho toda vez que tem vontade de fazer xixi. Também não é o caso de se ficar retendo a urina para a hora do chuveiro, como pode achar a turma que vem adquirindo consciência ecológica no Mais Você, da Ana Maria Braga. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai aprender direitinho como funciona a coisa, até porque nem no carnaval se falou tanto em xixi quanto agora, depois que a Globo adotou a campanha "Xixi no Banho", criada pela F/Nazca para a fundação SOS Mata Atlântica. A ideia é boa, mas precisa tomar cuidado com o espetáculo politicamente correto a que se presta. Discutia-se ontem na reunião de pauta do Fantástico um quadro ensinando a passar xampu, ensaboar as costas e fazer xixi ao mesmo tempo. É o tipo da economia que, francamente, me poupe! BASTA! ?Budapeste?, o filme que fizeram do romance de Chico Buarque, está cheio de mulher de peito de fora. E aí, será que o Pedro Cardoso não vai fazer nada?! Por muito menos o ator liderou meses atrás uma campanha contra a pornografia na arte brasileira. PAI NOSSO "Está vendo só: não tem mais santo nem na Arquidiocese do Rio!" Lula, comentando esse último escândalo com dinheiro da Igreja Cuidado mínimo Justiça seja feita à quadrilha que pegou emprestada as telas de Portinari, Tarsila e Teruz, as obras de arte foram devolvidas devidamente embrulhadas em papel pardo. Quem meteu o dedão nas pinturas foi aquele policial fantasiado de Swat que posou com os quadros ao pegá-los na Barra Funda. Dúvida cruel A Receita Federal poderá cobrar Imposto de Renda do Corinthians se o Timão poupar Ronaldo no Brasileirão? Responda rápido Se tivesse de escolher entre o deputado gaúcho que está se lixando para a opinião pública e esse outro lá do Paraná que dirige em Curitiba bêbado a 190 km/h, quem você mandaria para aquele lugar?! A vida não imita a arte Essa história de que a polícia carioca prendeu o Batman na casa da namorada, francamente, ele nunca foi disso, né não?! Deixa o Robin ficar sabendo dessa perua! Alergia a epidemia Sempre à frente de seu tempo, a Bahia divulgou esta semana um plano de combate à gripe suína. Ninguém por lá acredita em epidemia - ou já teriam reconhecido os surtos de dengue e meningite, que mataram 90 pessoas no Estado só em 2009. Popozudo, eu?! Bastou o governo esclarecer que só vai mexer em poupança grande e - pronto! - já tem gente no Senado dizendo que se trata de uma perseguição pessoal ao Heráclito Fortes.