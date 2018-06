O custo vai além do preço

O mutuário terá de ter paciência para enfrentar a burocracia e concluir a compra da casa própria. Afinal, as despesas na aquisição do imóvel não se resumem ao valor do bem. São necessários inúmeros documentos. Os gastos com cartório e tabelionato, no entanto, são importantes porque garantem a segurança do negócio para o comprador. Portanto, antes de assinar o contrato, certifique-se dos custos para não comprometer todas as economias com o valor de entrada do financiamento. ''O comprador deve reservar uma parte do dinheiro para pagar as certidões, registros, escrituras e impostos obrigatórios'', recomenda a presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo (Anoreg-SP), Patrícia Ferraz. ''Essas despesas são pagas à vista, e os documentos têm prazo de validade. Para não ter de tirar tudo de novo, é necessário organizar bem a papelada'', acrescenta Patrícia, que aponta o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos (ITBI) como uma das principais preocupações. O tributo municipal é calculado com base na cidade onde for realizado o negócio. Em São Paulo, por exemplo, quem financia uma moradia com valor até R$ 42.800 paga uma alíquota de 0,5%. Se o financiamento exceder essa quantia aplica-se uma alíquota de 2% sobre o montante que ultrapassar o limite de R$ 42.800. Em outras palavras, o ITBI na capital paulista dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) é a soma dos dois resultados. Fora do SFH, incide uma alíquota de 2% sobre o valor do imóvel. A lista de documentos exigidos pode variar de acordo com o banco. De qualquer maneira, quem tem renda formal deve ter em mãos os três últimos contracheques, declaração do Imposto de Renda, RG, CPF e comprovante de residência. Para aqueles com renda informal será preciso reunir os RPA (recibo de pagamento de autônomo), IR, RG, CPF e comprovante de residência. Os bancos vão exigir ainda as certidões de nascimento ou casamento, conjunta negativa de débitos relativas a tributos federais e dívida ativa da União. Além disso, será preciso levar a carteira de trabalho atualizada, declaração negativa de propriedade do imóvel e do empregador, solicitação de movimentação de conta vinculada do FGTS, autorização para débito em conta, cópia do cartão PIS/Pasep e opção de compra e venda. Em caso de dúvida, Patrícia aconselha ao comprador consultar um funcionário dos cartórios para assegurar-se de que não falta nenhum documento. Os bancos também oferecem a relação dos dados necessários. As informações constam nos sites das instituições. O mutuário ainda pode ter de arcar com outras despesas extras, como a avaliação do imóvel por peritos indicados pelo banco. Cada instituição bancária cobra um valor diferente. Hoje, a taxa cobrada pela Caixa, por exemplo, é de R$ 250. PLANEJE BEM Antes de assinar o contrato, certifique-se dos custos para não comprometer todas as economias com o valor de entrada do financiamento O comprador deve reservar uma parte do dinheiro para pagar as certidões, registros, escrituras e impostos obrigatórios, que são à vista Consulte um funcionário de cartório para assegurar-se de que não faltam documentos