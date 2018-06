O encontro de Macy Gray e Herbie Hancock Quem perdeu os shows pagos da cantora Macy Gray e do pianista Herbie Hancock na semana passada, em São Paulo, vai poder conferir a performance de ambos em um único show, de graça. O encontro inédito entre os dois, vencedores do Grammy, acontece hoje, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste, a partir das 15 horas.