O misterioso sumiço de 4 crianças de cidade gaúcha O desaparecimento misterioso de quatro crianças em apenas 40 dias criou um clima de apreensão entre as famílias de Soledade, município de 40 mil habitantes a 208 quilômetros de Porto Alegre, na região gaúcha do Alto Jacuí. A quarta ocorrência foi notificada à polícia no domingo passado e tornada pública nesta quarta-feira. A polícia acredita que haja uma ligação entre os sumiços. Os quatro meninos se conheciam. O primeiro caso foi o de Cassiano da Rosa, de nove anos, visto pela última vez no dia 28 de março. Três dias depois, Jeferson Garcia, de 11 anos, saiu de sua casa para brincar na praça central da cidade e não voltou. No dia 19 de abril, Douglas de Oliveira Haas, de 10 anos, também desapareceu. E, no dia 1º de maio, João Marcelo Godois, de 12 anos, não retornou de um passeio a uma exposição de pedras semipreciosas promovida pelo município. A delegada Ivone Cataneo Guimarães acha pouco provável que os meninos tenham sido vítimas de seqüestro ou roubo de órgãos, porque os praticantes desses crimes evitam repeti-los com tanta freqüência em cidades pequenas. Para ela, a hipótese mais provável é a fuga das crianças.