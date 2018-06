Cedendo a pressões dos fabricantes americanos de feijoada em lata, a Organização Mundial de Saúde decidiu mudar o nome da gripe suína para "influenza A/H1N1". Não deixa de ser uma atitude politicamente correta com o porco, mas, francamente, não podiam inventar um apelido menos complicado para consumo popular? A não ser que a ideia seja exatamente fazer a gente mudar de assunto para não se expor ao constrangimento de não lembrar o nome da gripe no meio da conversa. O certo, entretanto, é que a denominação científica da OMS não vai colar nem por decreto. Pode virar "a gripe que não ousa dizer nome", qualquer coisa, menos "influenza A/H1N1". Se querem mesmo tirar o porco dessa enrascada, precisam criar denominação mais ao gosto da boca do povo. Houve um tempo em que minha mãe também tentou mudar o nome do câncer. Lá em casa, a gente só podia se referir ao mal como "a doença". Melhor que "influenza A/H1N1", né não? FAÇA COMO ELE "Eu lavo as minhas mãos!" Pôncio Pilatos, em campanha do Ministério da Saúde do México para prevenção da gripe suína. AÇÃO HUMANITÁRIA SOS Veronica Lario: corre na internet uma lista de adesão ao movimento "Ajude a mulher do Silvio Berlusconi a arrumar um cara mais legal". Ninguém merece! Geração A/H1N1 Autoridades demográficas mexicanas preveem para o início de 2010 o surgimento de uma nova geração "baby boom" no país. Com todo mundo trancado dentro de casa no feriadão, já viu né? Ele merece! Às vésperas do Dia das Mães, a do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad será lembrada ao longo de sua passagem por Brasília e São Paulo na próxima quarta-feira. Marca registrada Mantega Unger, o ministro que Ana Maria Braga criou de improviso no Mais Você, pode virar marca de margarina. Parece que a Becel está negociando direitos autorais com a apresentadora. Uma coisa leva à outra Com o fim da Lei de Imprensa, o direito de resposta deixa de ser um recurso ao alcance dos cretinos de marca maior. Resta agora acabar com o habeas corpus que lhes dá direito a não dar respostas. Relaxa, vai! Morreu mais gente ontem de susto que de gripe suína. Desfalque na festa A torcida do Corinthians não tem nada, particularmente, contra a quinta edição da Virada Cultural. A Fiel só não quer ouvir falar em "virada" neste fim de semana. Que vidão! Ubatuba está uma delícia neste feriadão. Só se fala de gripe na praia.