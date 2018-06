O ópio do povo

Enquanto a gente aqui só fala em pré-sal, o assunto do momento na Argentina é a Seleção Brasileira. Sem brincadeira: nem a gripe suína eles levaram tão a sério quanto a partida de sábado contra o time de Dunga, em Rosário! Explica-se: uma derrota dentro de casa consagraria 2009 como o ano em que los hermanos só fizeram perder. Depois daquele vexatório 6 a 1 contra a Bolívia, em La Paz, os argentinos perderam, além do controle sanitário, zilhões de dólares em turismo. A oposição chegou a comemorar a derrota dos Kirchner nas eleições parlamentares, mas, a rigor, só os maconheiros obtiveram uma vitória expressiva neste ano na Argentina, com a anunciada descriminalização do porte do bagulho. Todo argentino sabe que só um massacre impiedoso imposto a Kaká, Robinho, Luís Fabiano & Cia poderá salvar o país da perda total nas retrospectivas de final do ano. A gente aqui ainda tem a possibilidade de torcer pelo pré-sal! Ou não, né? EFEITO BELCHIOR Como se não bastassem as suspeitas de ingerência do marketing no desaparecimento de Belchior, já tem gente por aí dizendo que Vanusa deu uma de doida cantando o Hino Nacional em solenidade na Assembleia Legislativa de SP só para estourar na internet. O mico da cantora virou hit no YouTube. EFEITO BELCHIOR 2 Tem pichação nova nos muros da MPB: "Taiguara não sumiu, morreu!" Padrão Homer O público médio do Jornal Nacional não faz a menor ideia do que seja pré-sal, mas, justiça seja feita à clareza do noticiário, a mesma audiência acha que o telejornal está festejando os 40 anos da Fátima Bernardes! Pré-sal pirata Já tem camelô vendendo pós-sal comestível no comércio de calçada dos Estados produtores (SP, RJ e ES). O pré-sal grosso, para churrasco e banhos de descarrego, é mais caro que o refinado de mesa. Pode ser a gota d''água O brasileiro já estava até resignado com o roubo generalizado no País, mas os juízes de futebol estão passando dos limites. O torcedor vai acabar se revoltando! O outro lado Tem japonês preocupado com a profundidade do pré-sal brasileiro. Se alguma coisa der errado na perfuração, já viu, né? Um para o outro A torcida do Fluminense deve estar eufórica com a chegada do técnico Cuca. Não tem coisa melhor para quem já está deprimido do que a chegada de alguém mais deprimido ainda para mostrar que as coisas não estão tão ruins assim. Podem piorar! W.O. na web José Saramago despediu-se de seu blog um dia depois de Lula inaugurar o dele. Na interpretação do Planalto, o escritor amarelou. A propósito... Eduardo Suplicy - quem diria! - tem achado o blog do Lula lento. É a desmoralização da banda larga do governo!