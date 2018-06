''O Plano Real colocou a economia em ordem e melhorou nossa vida''

Nascido em Caçapava do Sul, criado em Porto Alegre, com trajetória escolar encerrada na quinta série, Erivelton é solteiro, mora em casa alugada e dispensa o automóvel, porque considera mais econômico usar táxi e lotação, e também a TV a cabo, porque o custo "não compensa".

Eleitor de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Erivelton percebe as transformações políticas por que o País passou. "Depois do plano econômico do Collor, as pessoas estavam recolhidas, não sabiam o que seria o dia seguinte", recorda. "O Plano Real colocou a economia em ordem e desde então vem melhorando nossa vida no aspecto financeiro", compara, afirmando que Fernando Henrique "foi muito bom e é político extremamente diferente".

Ele também elogia Lula, por ter deixado para o sucessor um País em crescimento. E demonstra confiança no governo de Dilma Rousseff. "O Brasil vai ser um polo mundial."