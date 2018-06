O que é que a Jamaica tem? O atleta alemão Tobias Unger não chegou ao cúmulo de questionar que tipo de maconha o jamaicano Usain Bolt anda fumando porque sabe que isso é uma piada. Onde já se viu o homem mais rápido do mundo dando tapas na pantera por aí?! Tobias Unger fala sério quando acusa Bolt de uso de droga mais eficiente que a erva de sua terra para quebrar tantas marcas mundiais sem demonstrar o menor esforço para tanto. "Ele não se cansa nunca!" A queixa do atleta alemão ganhou tom de suspeita na revista Sport Bild. Natural! Se o nadador Michael Phelps fosse jamaicano, provavelmente estariam falando o mesmo a seu respeito, tamanha facilidade com que bateu os concorrentes nas piscinas de Pequim. Preconceitos à parte, vamos combinar o seguinte: até prova e contraprova em contrário, Usain Bolt e Michael Phelps - na mais fina companhia da russa Yelena Isinbayeva, do salto com vara - estão carregando essa Olimpíada nas costas. Ou não? SAIA JUSTA Roberto Carlos quer porque quer Caetano Veloso todo de azul turquesa nos shows que farão juntos em homenagem a Tom Jobim. A produção não sabe ainda como dar a notícia ao artista baiano. PSICOLOGIA "Podia ser pior: já pensou se a gente pega a Nigéria na disputa pelo bronze?" Dunga, tentando reanimar o time para o jogo contra a Bélgica O homem ficou furioso Entreouvido na ante-sala da Presidência da República, no Palácio do Planalto: "A culpa é só do Dunga ou tem o dedo do Zé Dirceu nisso também?!" Pouca vergonha Depois de tudo que o papa disse, a atriz Giovanna Antonelli e o empresário Arthur Fernandes estão usando aliança de compromisso no dedo polegar. A que ponto chegamos! Surpresa americana John McCain ultrapassou Barack Obama no quadro de medalhas, mas a Olimpíada deles só termina em novembro. Sabe o cara? Houve um tempo em que Romário acreditava que ele era "o cara". Maluf acha que agora é a vez dele. Atenção modernos de plantão! Não convidem Waltinho Salles e Wim Wenders para a mesma mesa. Ou ninguém vai prestar a menor atenção em você. Exceção à regra O STF está dividido. Metade já admite liberar o uso de algemas no desembarque de Dunga em Cumbica. Benefício garantido Luana Piovani já decidiu: terá seis meses de licença maternidade em 2009. O resto é com o Dado Dolabella e o Lula. Calma! Faltam quatro dias para o encerramento da Olimpíada!