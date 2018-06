O que os pacientes devem fazer Consultas: quem tiver atendimento marcado para os próximos dias e não for caso urgente ou grave deve remarcar dia e horário. A prioridade a partir de hoje é apenas para pacientes graves Cirurgias: operação que não for de urgência deve ser remarcada Doação de sangue: doadores devem procurar outro posto Telefones úteis: o HC possui um telefone geral, que funciona 24 horas. O número é 3069-6000. Quem tiver consulta agendada no Setor de Ginecologia pode ligar para 3069-7621. Pacientes com consultas em Oftalmologia podem ligar para 3069-7873. Informações sobre Dermatologia são obtidas pelo 3069-8002 Site: www.hcnet.usp.br