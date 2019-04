O que se sabe sobre o desabamento dos dois prédios no Rio

A comunidade da Muzema, zona oeste do Rio, onde dois prédios desabaram nesta sexta-feira, 12, é uma área sob o domínio de milícias - grupos paramilitares formados por PMs, militares, agentes penitenciários, civis, que exploram ilegalmente vários negócios.

O desabamento dos dois edifícios com construções irregulares deixou ao menos três pessoas mortas, dois homens e uma criança, e outras dez ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros trabalha nos escombros com uma lista de 17 nomes de pessoas que estariam desaparecidas. Eles isolaram a área da tragédia porque outros prédios do entorno estariam em risco iminente de desmoronamento. Cães farejadores já estão no local.

