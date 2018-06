O radical Zé Maria é candidato de novo, para estatizar tudo

Em 2006, o PSTU aliou-se ao PCB e ao PSOL para lançar Heloísa Helena na corrida presidencial. Neste ano, porém, não houve consenso entre os três partidos.

Esta será a terceira campanha presidencial de Zé Maria - já concorreu em 1998 e 2002. Ele reconhece que continua tendo poucas chances de vitória. "Não é só para ganhar que a gente está concorrendo. Queremos levar nossas ideias aos trabalhadores e estudantes do Brasil." Zé Maria dividirá espaço no campo ideológico com Plínio de Arruda Sampaio (PSOL), Ivan Pinheiro (PCB) e Rui Costa Pimenta (PCO).

Com 13 candidatos no total, 2010 terá a corrida presidencial com o maior número de concorrentes ao cargo desde 1989.