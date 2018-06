O realismo gaúcho em 120 pinturas e gravuras As 120 pinturas e gravuras do gaúcho Pedro Weingärtner (1853-1929) são tão detalhistas que parecem um retrato. Elas estão reunidas numa retrospectiva que revela paisagens do interior do Rio Grande do Sul e cenas do cotidiano da burguesia europeia. Pinacoteca do Estado, Praça da Luz, 2, centro. Tel.: (11) 3324-1000. Das 10h às 18h. R$ 6.