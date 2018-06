O sorriso de Obama Barack Obama é um craque da comunicação e da sedução política. Seu sorriso fácil torna a empatia automática e a identificação imediata. Por toda carga simbólica que carrega, sua imagem quebra paradigmas tradicionais do caubói americano, wasp (branco, anglo-saxão e protestante) e beligerante; omite interesses econômicos mais diretos, reforçando laços sentimentais e emocionais. Sua presença aproxima e degela relações com a distante e fria potencia do norte que anda em baixa. Obama é soft power, a conversa, o café, o abraço, em oposição ao hard power da "Era Bush", a distância, a truculência, a intolerância.