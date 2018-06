O Suplicy americano Os humoristas americanos aguardam com expectativa o debate de hoje entre os candidatos a vice-presidente dos EUA. Nesses tempos sombrios de crise econômica, a republicana Sarah Palin e o democrata Joseph Biden brilham no noticiário como pérolas do humor involuntário. Suas gafes são responsáveis pelas raras gargalhadas do eleitorado desde a quebra do Lehman Brothers. E se a graça for o fiel da balança no embate de logo mais, a contenda tem favorito. Sarah fez rir, por exemplo, ao destacar a proximidade do Alasca com a Rússia como ponto a seu favor no quesito política externa, mas, no conjunto da obra, as mancadas do companheiro de chapa de Obama são imbatíveis. Já pediu a um senador paraplégico que ficasse de pé para que fosse visto num comício. É do mesmo Joseph Biden a citação do pronunciamento do presidente Roosevelt em cadeia de TV durante a Grande Depressão, quando não havia televisão e a América era governada por Herbert Hoover. Mal comparando, nem o Eduardo Suplicy consegue ser tão divertido cantando rap. DECEPÇÃO Tanto cara legal atrás da Soninha, e ela quer ficar justo na frente do Maluf. Francamente! MAU-OLHADO Do jeito que Vanderlei Luxemburgo anda azarando abertamente o comando técnico da Seleção, convenhamos, Dunga deveria convocar um pai-de-santo para os próximos jogos pelas Eliminatórias da Copa. Reciprocidade dispensada Os pingüins que foram curtir o aquecimento global no inverno da Bahia estão regressando à Patagônia de avião. E pensar que Zeca Pagodinho foi tão maltratado na volta de Bariloche, né, não? Controle de natalidade O ator Leonardo DiCaprio disse em entrevista que não tem planos para ser pai. Miguel Falabella e Ney Latorraca já abandonaram a idéia, oh, faz tempo, viu! Camelô tem cada uma... De carona na exposição da protagonista da Campanha de Doação de Leite Materno, está chegando ao comércio de calçada uma versão pirata do leite "Camila Pitanga". Em pó! Pode? Pacote zero Não vai ter pacote agora e, pelo visto, nem no Natal o brasileiro vai saber o que é isso. Éramos felizes e... Com o Congresso em recesso, o futsal é o que há em Brasília. Isso quer dizer o seguinte: logo, logo vai ter gente com saudades da CPI do Grampo. Ninguém agüenta tanto gol a favor. Cefaléia dos amantes Cientistas italianos advertem: pular a cerca do casamento pode provocar dores de cabeça, especialmente nos homens cuja patroa tem rolo de pastel em casa. Agenda positiva Dunga chamou o Imperador. Agora vai!