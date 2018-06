O último a saber

Parece piada, mas, quando todo mundo assistia boquiaberto à performance do Fenômeno contra o Santos na Vila Belmiro, o técnico da Seleção Brasileira estava na Itália observando aquele outro Ronaldinho no banco de reservas do Milan, no Estádio San Siro. Dunga voltou ao País ontem crente de que a boa notícia do futebol brasileiro no último fim de semana foi a volta do lateral Maicon aos treinamentos físicos na Internazionale, após contusão em partida do Brasil contra o Equador pelas Eliminatórias. A esta altura do campeonato já devem ter lhe contado que, se ele não se ligar logo no Fenômeno, vai chegar a hora em que a volta de Ronaldo à Seleção acontecerá à sua revelia. O Romário e o Lula já pediram, o Pelé aplaudiu de pé e a imprensa estrangeira avalizou o que todo torcedor brasileiro quer que Dunga faça com a camisa 9 do seu time. Seria inteligente da parte dele ser o primeiro a dizer que levará o cara para a Copa das Confederações, em junho, na África do Sul. Mas a teimosia, como se sabe, sempre foi a maior virtude do técnico. Azar o nosso, né?! RODÍZIO DO MAL Amigos de Ronaldo estão preocupados. Toda vez que as coisas vão bem desse jeito na vida do Fenômeno, ele acaba fazendo uma bobagem qualquer. Será o Benedito? OK, VOCÊ VENCEU! Michel Temer está convencido de que foram as ruas que determinaram o fim da "farra das passagens". Foi, na verdade, a mídia, mas deixa pra lá! Essa discussão quase acaba em sopapo dia desses no STF. Micareta política Ainda tem camelô em Salvador vendendo abadá para a marcha dos prefeitos baianos que saem às ruas da capital hoje para cobrar do Estado mais recursos para os municípios. Ivete Sangalo ainda não confirmou presença! Que Chaco! Enfim uma boa notícia. Os presidentes Fernando Lugo e Evo Morales formalizaram o fim da Guerra do Chaco, conflito armado que Paraguai e Bolívia se esqueceram de acabar em 1938. Não é nada, não é nada... O vírus de Cícero, Heitor e Prático Já tem gente pensando em faturar com a pandemia da vez. A Disney estaria preparando uma versão de desenho animado em que o lobo mau pega a gripe dos três porquinhos. Hare baba! Esse negócio de gripe suína, francamente, lá onde o Lula nasceu, é pinto pros cabras da terra. Fogo é quando rola uma epidemia de gripe do jegue. Boato infame A Câmara dos Deputados não vai pagar a passagem de Rubinho Barrichello para o espaço. O piloto desembolsou US$ 200 mil do próprio bolso para a viagem. Melhor assim! Quem viu Daniel Dantas na semana passada em depoimento na CPI dos Grampos teve anteontem uma grata surpresa: o dono do Opportunity foi ao barbeiro. Parecia outra pessoa ao reaparecer na Polícia Federal para ser indiciado por mais seis crimes. Onde já se viu banqueiro descabelado, caramba?!