OAB altera locais de prova por causa de evento funk no Rio

SÃO PAULO - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) alterou o local do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a ser realizado no próximo domingo, 30, na cidade do Rio de Janeiro, em razão da realização de um evento que também será feito na região da Candelária. Estima-se a presença de dezenas de milhares de pessoas durante o Rio Parada Funk, que vai ocorrer das 10 às 20 horas.

As provas da 1ª fase do V Exame, que seriam aplicadas na Universidade Cândido Mendes (Ucam) e na Universidade Gama Filho, foram transferidas para a Universidade Gama Filho - Campus Piedade, na Rua Manoel Vitorino, Piedade, (prédios AR e SD - entrada pelo nº 369 e prédios DI, MR e PA - entrada pelo Nº 553). A data e o horário da aplicação das provas não foi alterado.

Os inscritos no exame poderão apresentar, caso queiram, o mesmo comprovante de inscrição já emitido ou, para facilitar a identificação das salas de realização das provas, poderão acessar o site http://oab.fgv.br e imprimir seu novo cartão de informação com o novo endereço de onde farão exame no domingo.

O examinando deve comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 60 minutos de antecedência, portando seu documento de identidade original e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.