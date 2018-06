OAB cobra punição aos ''poderosos'' Ao comentar ontem a divulgação do relatório da Polícia Federal sobre o mensalão, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, foi incisivo: "É uma afronta à Constituição e à sociedade, um escárnio com o nosso dinheiro". "E ainda há pessoas que dizem que o mensalão foi uma farsa. Farsa tem sido o faz de conta que se vive neste país quando se trata de punição de poderosos, de políticos", disse.