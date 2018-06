OAB convoca mesários para pleito em presídios

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo pediu, por meio de ofício, para que os presidentes das 223 subsecções do Estado indiquem advogados e estagiários voluntários para atuarem como mesários nas eleições gerais deste ano em presídios. Conforme a Resolução 23.219, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os presos provisórios terão direito a voto no pleito de outubro. A OAB paulista estima que consiga preencher pelo menos 50% dos 4 mil mesários que o TRE precisa para atender aos presídios.