OAB-ES recebe ameaças O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Rubens Aprobatto Machado, revelou, que ontem teria recebido um telefonema anônimo comunicando que os conselheiros federais do Espírito Santo estavam sendo vigiados. Na ligação, a pessoa dizia que estava acompanhando os trabalhos e os passos dos conselheiros da Ordem. Aprobato disse que a ligação foi recebida quando ele seguia para a posse do novo superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, Ubirajara Vieira Bello. Segundo Approbato disse à Rádio CBN, o caso já está sendo investigado pela Polícia Federal. Para ele, essa foi mais uma tentativa de intimidação aos trabalhos de combate ao crime organizado. Vários agentes federais estão no prédio da Ordem no Espírito Santo, no Centro de Vitória, onde os conselheiros estão reunidos, desde ontem, em apoio à luta da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo - contra a corrupção e o crime organizado. O encontro termina hoje.