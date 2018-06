OAB pede que greve na Justiça seja declarada ilegal

O presidente da OAB de Mato Grosso, Claudio Stábile, defendeu a declaração de ilegalidade da greve no Judiciário estadual, em virtude do impasse entre a categoria e o Tribunal de Justiça. O TJ propôs pagar créditos relativos à conversão da Unidade Real de Valor (URV) para o Real mediante cartas de crédito emitidas em nome dos servidores, mas eles exigem pagamento em dinheiro. O governo, contudo, diz não ter recursos para isso no Orçamento deste ano.