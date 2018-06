OAB quer cassar uso do documento por parente de deputado O presidente da OAB, Ophir Cavalcante, quer que os familiares dos deputados devolvam os passaportes diplomáticos usados para turismo. Segundo ele, a OAB pretende ainda enviar à presidente Dilma Rousseff a sugestão para que seja alterada a regra que permite a emissão desses documentos especiais para quem não representa o Brasil em missões oficiais no exterior. "Fazer turismo com esse tipo de proteção é algo que agride ao bom senso", disse.