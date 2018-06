OAB quer retorno de 233 presas no Pará A Ordem dos Advogados do Brasil recomenda "retorno urgente" das 233 mulheres transferidas para Belém depois que a adolescente L. ficou presa com homens em Abaetetuba. Foi determinada a transferência de presas de celas com homens, mas delegados mandaram também as de celas separadas - diz a OAB, em represália ao afastamento de policiais.