OAB vai investigar advogados que estejam assediando parentes

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio (OAB-RJ) informou nesta segunda-feira, 8, que vai instaurar processos disciplinares para apurar a conduta dos advogados que estejam assediando parentes das vítimas do voo 447 da Air France. A entidade recebeu denúncia de que há diversos advogados brasileiros e estrangeiros que tentam convencer as famílias a entrar com processos indenizatórios em decorrência do acidente.