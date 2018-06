Oba, oba, oba Charles! Se depender da conversa sobre mudanças climáticas que José Sarney e Michel Temer terão com o príncipe Charles, o meio ambiente está lascado. Louve-se no encontro de amanhã, em Brasília, o cerimonial de boas-vindas à quarta visita ao País do herdeiro do trono britânico, cujo sangue azul, como se sabe, é cada vez mais verde. Sua Alteza Real vem apresentar, uma a outra, suas duas grandes paixões: Floresta Amazônica, duquesa da Cornualha; duquesa da Cornualha, Floresta Amazônica. É a estreia de Camilla Parker Bowles em solo brasileiro e, a julgar pelo circuito ?Ong-total? de sua estada, leva boas chances de se tornar a revelação da temporada. Charles, ao que parece, resolveu dar um banho de civilização na patroa. Vai levá-la a uma favela carioca no Complexo da Maré e ao encontro dos povos da Floresta Nacional do Tapajós, próximo de Santarém, no Pará. São boas as chances de o casal emplacar, inclusive, uma foto de cocar na primeira página dos jornais. Quer apostar? PORQUINHO É grave a crise: assaltantes do sítio de Fábio Júnior levaram o cofrinho de moedas do cantor, que sabia exatamente quanto já tinha juntado: R$ 100. ÚLTIMO ROMÂNTICO De Julio Iglesias, no show de domingo, no Via Funchal: "Eu amo as mulheres, e não somente da cintura para baixo!" Isso quer dizer o seguinte: o cantor gosta muito de seios, também! Só tirou a gravata José Serra foi direto da festa da Hebe Camargo, no domingo, para o lançamento da tarifa do madrugador em trens e no metrô. Resultado: repara só no tamanho das olheiras do governador quando ele voltar a aparecer em público. Pura superstição Não custa nada Rubinho Barrichello dar uma passadinha em Itumbiara antes de retomar sua carreira na Fórmula 1. Pois se deu tão certo com o Fenômeno, né não? Desordem urbana Ou o crime organizado adota o sistema de rodízio de arrastão já no próximo fim de semana em São Paulo ou não demora vai ter congestionamento de bandido aos domingos em prédios da cidade. Outra paróquia Barack Obama correria sério risco de ser excomungado se suspendesse as restrições ao financiamento federal de pesquisas com células-tronco embrionárias no Recife e em Olinda. Marca registrada Ronaldo prometeu à torcida do Timão quebrar ainda muito alambrado neste ano. É um motivo a mais para o Corinthians jogar seus clássicos fora do Morumbi. Gol do Fenômeno em estádio que não tem alambrado não tem graça nenhuma, né não? Vara de Família O caso do pai americano em luta judicial pela guarda do filho no Brasil é forte candidato à notícia enguiçada do mês.