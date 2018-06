Obama promete a ajuda necessária para localizar Airbus

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu "toda a ajuda necessária" para poder estabelecer o que aconteceu com o avião da Air France, desaparecido na segunda-feira no Atlântico quando cobria a rota entre Rio de Janeiro e Paris com 228 pessoas a bordo. "Cada vez que ocorre uma catástrofe aérea, todos ficamos concernidos", ressaltou Obama em entrevista à imprensa francesa.

Após afirmar que "os Estados Unidos oferecerão toda a assistência necessária para saber o que aconteceu", Obama disse que pensa em primeiro lugar nas famílias dos ocupantes do Airbus A330 da Air France.

"Nosso coração está partido por esta notícia, mesmo que não saibamos exatamente o que ocorreu", declarou o presidente americano, que não quis comentar mais sobre este assunto pela incerteza do que aconteceu com a aeronave.

Os Estados Unidos enviaram nesta segunda-feira, 1º, um avião militar de observação e uma equipe de salvamento à zona onde se suspeita que a aeronave da companhia francesa caiu.

No começo da manhã desta terça-feira, 2, dois aviões militares franceses retomaram os trabalhos de busca do A330 da Air France desde Dacar, explicou o Estado-Maior do Exército francês.

Um destes dois aparelhos examinaria a área onde um piloto brasileiro disse ter avistado, nesta segunda-feira, nas proximidades do litoral do Senegal, o que poderiam ser restos de uma aeronave acidentada, acrescentou um porta-voz francês.

A fonte disse que vai seguir essa pista mesmo com o fato de nem as autoridades francesas nem as brasileiras terem confirmado ainda a versão do piloto brasileiro.

O segundo avião militar francês sobrevoará uma área do Atlântico mais próxima ao litoral do Brasil, aonde irá aterrissar no final do dia.