Objetivo é ter mais cabine blindada Até dezembro, o departamento de segurança do Metrô pretende reduzir o número de roubo às bilheterias, com a instalação de cabines blindadas. Neste ano, a média de ocorrências desse tipo é de duas por mês. No ano passado foram registradas 14; em 2006, 132; e, em 2005, 336. Por enquanto, 63% das bilheterias têm blindagem. Um tipo de ocorrência que ganha espaço é a briga entre passageiros: é o equivalente a 12% dos registros policiais. Em segundo lugar no ranking de casos policiais estão os danos ao patrimônio: eles correspondem a 18% entre janeiro e julho.