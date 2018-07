Obra, acidentes e trânsito congestionam a Via Dutra Um acidente que ocorreu às 14h50 no quilômetro 219 da Via Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, provocou congestionamento na pista em direção ao Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da concessionária NovaDutra, apenas um caminhão se envolveu no acidente que teve uma vítima com ferimentos leves socorrida para o Hospital Padre Bento, em Guarulhos. O caminhão ocupou a faixa da direita por 50 minutos e já foi retirado, mas o congestionamento chega a sete quilômetros de extensão. No quilômetro 208, trecho do mesmo município, há uma obra sendo executada na pista. Funcionários da concessionária estão no local apesar de o horário para a interrupção das obras na rodovia, por conta do feriado, já ter ultrapassado mais de 4 horas. A assessoria informou que trata-se de uma "obra emergencial" que influi na segurança do motorista e, por isso, o serviço está sendo executado nesta tarde. No Rio de Janeiro, um acidente provoca três quilômetros de congestionamento em São João do Meriti, na pista sentido São Paulo-Rio. A faixa da esquerda da pista está interditada, mas a assessoria ainda não tem detalhes.