Obra antienchente terá de ser ampliada Uma simulação mostrou, nesta semana, que as obras que vêm sendo feitas contra enchentes em Ribeirão Preto só farão com que as cheias mudem de lugar. As intervenções - como o alargamento de um canal no centro - tiveram investimento de R$ 52 milhões do governo federal. A prefeitura estuda alargar o canal até a Via Norte e desapropriar 523 imóveis. Mas isso exigiria mais dinheiro e renegociação com o Ministério Público Estadual (MPE), que barra obras enquanto o Plano de Macrodrenagem não é concluído.