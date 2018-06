Obra cede e abre cratera na Avenida Atlântica, no Rio Um buraco de cinco metros de diâmetro e três de profundidade surgiu, nesta segunda-feira, no canteiro central da avenida Atlântica, na altura do Posto 5, em Copacabana, zona sul. A cratera se abriu porque a parede superior de um canal subterrâneo da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) cedeu. De acordo com o presidente do órgão, Celso Leitão, o problema aconteceu por fadiga do sistema, instalado há mais de 40 anos. A área foi isolada e uma retroescavadeira e um caminhão levados para o local. A previsão é de que os reparos levem dois dias. Segundo Leitão, não há riscos de o buraco crescer, engolindo parte da pista da avenida Atlântica, nem de vazamento de esgoto para o mar. Pelo canal rompido passavam 3.600 litros de esgoto por segundo. A Cedae passará a usar microcâmeras para avaliar as condições do sistema.