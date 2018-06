Obra deve atrasar vôos em Cumbica

Nem o Ministério da Defesa nem a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) e as companhias aéreas montaram algum tipo de plano de emergência para evitar que o caos volte a se instalar hoje no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Até o dia 10 de outubro, a pista principal ficará totalmente interditada para as obras de recuperação do asfalto, que já acumula quase 20 anos de pousos e decolagens. O resultado do fechamento e da falta de planejamento deverá ser sentido pelos passageiros: cerca de 39% dos vôos terão de ser reduzidos, e atrasos e cancelamentos já são esperados. Oficialmente, a Infraero acredita que o aeroporto não será afetado pela restrição. Mas Cumbica terá de operar apenas com a sua pista secundária, com 3 quilômetros de extensão. Nos horários de pico, entre 7 e 10 horas e entre 21 e 23 horas, as operações de pouso e decolagem terão de ser reduzidas de 54 por hora para 33. Como o aeroporto já operava no limite nesses períodos por causa da transferência de vôos que partiam do Aeroporto de Congonhas, as empresas aéreas esperam atrasos generalizados de cerca de 40 minutos e cancelamentos de vôos domésticos. A TAM anunciou que irá até aumentar o número de funcionários em 10% para atender os passageiros. Desde 30 de julho, 52 vôos da TAM e da Gol foram transferidos do Aeroporto de Congonhas para Cumbica. A pista principal de Congonhas, que passa por obras, será reaberta somente em 7 de setembro. A obra em Cumbica estava marcada para começar em dezembro. Mas, sem aviso prévio, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, decidiu antecipar em cima da hora o cronograma sob a alegação de que obras no final do ano iriam atrapalhar muito mais o aeroporto. "Precisamos ter claramente o nosso pressuposto inicial: primeiro a segurança, depois o conforto", disse. Jobim também sugeriu que parte dos vôos fosse desviada para Viracopos, em Campinas, mas ninguém concordou. As companhias dizem que ficaram sabendo da notícia pelos jornais e não tiveram tempo para ajustar as malhas. TAM e Gol dizem que vão alocar seus vôos "na unha". Dependendo da confusão, apenas os vôos de carga devem ser transferidos para Viracopos. Os internacionais deverão ser os únicos que não vão sofrer com a obra na pista principal - controladores da torre de controle de Cumbica assumem que essas aeronaves têm preferência na hora de decolar e pousar, pois as companhias estrangeiras precisam cumprir horários rígidos de partida e chegada em aeroportos fora do País. A pista principal de Cumbica, com 3.700 metros de comprimento, tem quase 20 anos de uso. Está com a capa de rolamento gasta, o que torna o piso vulnerável, sujeito a fissuras, buracos e ao desprendimento de pedras durante os pousos e decolagens. O grooving (ranhuras transversais que evitam o acúmulo de água) também está com sua vida útil esgotada há cerca de cinco anos, o que aumenta o risco de a água empoçar ou de escoar para debaixo do asfalto. A primeira parte da obra, que vai até 10 de outubro, irá contemplar os 1.400 metros da parte central da pista - por isso a necessidade do fechamento total. Será usado asfalto betuminoso aplicado a quente para tapar todos as fissuras, algumas com quase 8 centímetros de comprimento, como mostrou reportagem do Estado. No dia 11 de outubro, começa a segunda fase do conserto, nos 1.300 metros de cabeceira perto da Rodovia Helio Smidt, com o fim previsto para 30 de novembro. O resto da pista poderá ser utilizado normalmente, segundo a Infraero. Já a outra cabeceira só será reformada de abril a junho de 2008. O custo total estimado é de R$ 13 milhões. Em caso de atrasos, o Instituto de Defesa do Consumidor e a Fundação Procon-SP sugerem que os passageiros guardem todos os comprovantes de despesas para depois tentar reaver os valores gastos com o bilhete aéreo, alimentação ou hospedagem.