Obra do presídio de Porto Feliz é suspensa Uma liminar suspendeu ontem a construção de um Centro de Progressão Penitenciária em Porto Feliz, na região de Sorocaba (SP). A Justiça acatou a alegação do prefeito Cláudio Maffei (PT) de que o terreno desapropriado fica em Área de Proteção Ambiental. Porto Feliz é um dos 49 presídios que o governo de São Paulo quer construir para desafogar o sistema carcerário. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que só falará quando for notificada.