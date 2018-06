Obra fecha pista da Anchieta As obras do trecho sul do Rodoanel Mário Covas devem chegar à marginal da Via Anchieta nesta segunda-feira. A marginal sul, sentido litoral, será totalmente interditada entre os quilômetros 25 e 27, para obras de nivelamento da pista que receberá o Rodoanel. Nesse trecho, o tráfego será desviado para a pista central, por meio de uma alça de acesso no km 25, devidamente sinalizada. A pista central ganhará mais uma faixa, além das duas existentes. O ponto de ônibus do km 26,5 da marginal sul será desativado. Um novo ponto foi construído 50 metros antes, na pista central, no mesmo sentido, para atender principalmente aos moradores de São Bernardo do Campo, que vivem na região da Represa Billings. Uma passarela que já está instalada no local foi adaptada para dar acesso à nova parada de ônibus. As alterações temporárias ocorrerão apenas na pista sentido litoral e devem permanecer até dezembro, para quando está previsto o término da obra na rodovia. A direção do tráfego não sofrerá mudança. O trecho sul do Rodoanel tem previsão de conclusão para 2010. São 61,4 quilômetros que vão ligar o trecho oeste, na Régis Bittencourt, a Avenida Papa João 23, em Mauá, cruzando a Via Anchieta e Rodovia dos Imigrantes.