Obra interdita trecho da Rodovia dos Bandeirantes O tráfego de veículos será desviado na noite de segunda-feira, no km 48 da Rodovia dos Bandeirantes, na região do município de Jundiaí, no interior de São Paulo, para obras de implantação da quarta faixa. Os veículos serão desviados da pista Interior-Capital para a Via Anhangüera. O desvio vai durar das 23h de segunda até as 4 horas de terça-feira, 18. O desvio é necessário para a execução de lançamento de viga na obra do viaduto do quilômetro 36, em Caieiras. O acesso da pista Interior-Capital da Via Anhangüera para a Rodovia dos Bandeirantes, no km 50, e o retorno do km 46 da Bandeirantes também estarão interditados. Os retornos mais próximos liberados ao tráfego são: do km 39 da Via Anhangüera e do km 50 da Rodovia dos Bandeirantes.