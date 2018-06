Obra no Limão causa lentidão na Marginal Por causa das obras de manutenção na Ponte do Limão, na zona norte de São Paulo, o trânsito ficou complicado no início da tarde de ontem nas pistas local e expressa da Marginal do Tietê. Por volta das 13 horas, o congestionamento chegou a 7 quilômetros entre as Pontes do Piqueri e da Casa Verde, no sentido Ayrton Senna. No final da tarde, por volta das 18 horas, o tráfego já fluía normalmente, segundo a CET. O prazo para a conclusão da obra foi alterado para julho - antes, era junho. A faixa da direita da ponte, no sentido bairro, foi interditada em agosto de 2004, quando um caminhão ficou entalado e abalou a estrutura de concreto. Nos últimos dois meses, a CET teve de interditar a obra diversas vezes por causa das chuvas.