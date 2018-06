Obra no Rodoanel deixa 280 mil sem água Escavações para as obras do Rodoanel provocaram o rompimento de parte da rede de distribuição da Sabesp, o que causou a suspensão do fornecimento de água para cerca de 280 mil moradores das cidades de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. O rompimento ocorreu na Estrada do Poço Fundo, em Itapecerica da Serra.