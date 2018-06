Obra no Rodoanel deixa cidades sem água Vários bairros de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, ficaram sem água ontem por causa do rompimento da rede de distribuição da Sabesp. O incidente foi provocado pela empresa que executa obras do Rodoanel durante escavações na Estrada Poço Fundo, em Itapecerica, segundo a companhia. Os serviços de reparo na rede foram iniciados ontem, mas ainda não havia certeza de que o abastecimento pudesse ser normalizado. A recuperação deveria ocorrer de forma gradual, após a conclusão dos serviços. Bairros mais altos e distantes dos reservatórios poderiam ter o fornecimento restabelecido de forma mais lenta.