Obra piora lentidão na Marginal do Tietê

As obras na Marginal do Tietê, cujo primeiro trecho da nova pista será aberto em outubro, pioraram os congestionamentos. Na segunda quinzena de agosto, ao longo de 130 horas de monitoramento, a Marginal só ficou cinco horas fora do ranking das avenidas mais congestionadas da capital. No mesmo período de 2008, a via conseguiu manter-se fora da lista por 20 horas.

Embora as interdições sejam feitas de madrugada, a obra estendeu o congestionamento no horário de pico. A explicação da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), responsável pela obra, é de que os curiosos reduzem a velocidade para ver os trabalhos nos canteiros. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) põe a culpa na chuva e em caminhões quebrados e acidentes.

Os motoristas que passam pela Marginal do Tietê medem a lentidão em tempo perdido. O empresário Antônio Archilha, dono de uma transportadora em Guarulhos, converte o transtorno em reais. Depois que o canteiro central começou a ser destruído para dar lugar a uma nova pista, há três meses, ele teve de acrescentar dois carros à frota para dar conta do serviço: R$ 18 mil a mais por mês. No primeiro semestre do ano, 1,2% das mercadorias não eram entregues no dia - a chamada média de retorno. Desde junho, com o início dos trabalhos, esse porcentual está em 3%. Ou seja: 33 viagens diárias não são completadas a tempo.

Conforme o levantamento da reportagem, no ano passado os dois sentidos da Marginal do Tietê registravam lentidão de uma forma equilibrada. Neste ano, durante o dia, o sentido Ayrton Senna fica 36% do dia congestionado - o índice é de 78% no sentido contrário, onde ocorrem as obras.