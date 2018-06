Obra vai retirar camelôs da Rua 25 de Março Os 74 ambulantes legalizados que trabalham na Rua 25 de Março, região central, não poderão montar suas barracas na segunda-feira. Todos serão transferidos para a Praça Fernando Costa, onde já estão cerca de cem camelôs. De acordo com portaria publicada ontem no Diário Oficial da Cidade, os ambulantes da 25 de Março vão ficar por cem dias no novo endereço. A transferência é necessária, segundo a Prefeitura, para a limpeza do sistema de drenagem da rua. Para as obras, será preciso abrir as tampas que dão acesso às galerias e, por isso, não é possível a presença dos vendedores. A dificuldade do governo municipal será com os ilegais. Estima-se que existam mais de mil em toda a região. "A 25 de Março precisa ser revitalizada", afirmou Andrea Matarazzo, secretário municipal de Coordenação das Subprefeituras. Josefa Viana Nogueira, vice-presidente do Sindicato dos Permissionários e presidente da Sociedade de Deficientes do Brasil, disse que os camelôs vão se apresentar no novo endereço. "Se não fizermos isso, corremos o risco de perder as licenças. Só que essa medida não agradou a ninguém." Em sua avaliação, a praça não comporta mais ambulantes, tanto no espaço físico como no mercado de trabalho. NÚMEROS 74 vendedores legalizados terão de deixar o local, na região central 100 dias é o tempo que eles devem permanecer na Praça Fernando Costa