Obras congestionam BR-101 na região de Palhoça

O recapeamento da BR-101 em Palhoça, Santa Catarina, prejudicam o tráfego. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a partir do Km 232, onde as obras eram efetuadas nesta quinta-feira, 4, a fila de engarrafamento atingia 17 km no sentido Porto Alegre e 10 km no sentido contrário, de Florianópolis. O objetivo é recuperar o asfalto entre os Km 222 e 237, trecho danificado pelas chuvas. Até a conclusão das obras, prevista para o próximo dia 19, os veículos circularão por apenas meia pista, das 8 às 18 horas. No Km 13 da estrada, em Garuva, o tráfego segue restrito à meia pista, em razão da queda de uma barreira. A BR-470 permanece totalmente fechada no Km 41, em Gaspar, por conta do desmoronamento da pista. O trecho do Km 44 ao 47, no mesmo município, que também estava bloqueado, voltou a receber os veículos em meia pista. Também há interdições parciais nos Km 47,8, em Gaspar, 63, em Blumenau, e 86, em Rodeio. O Km 14,9, em Navegantes, foi desinterditado. Na BR-282, há somente um ponto de bloqueio parcial, no Km 31, em Águas Mornas. Os Km 33 e 34, em Águas Mornas, e 79, em Rancho Queimado, estão liberados.