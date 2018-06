Obras da Linha 4 fecham Avenida Francisco Morato A Avenida Francisco Morato, no Morumbi, zona sul de São Paulo, será interditada nos dois sentidos entre a Avenida Jorge João Saad e a Rua Maurílio Vergueiro Porto, a partir das 10 horas de domingo, por causa das obras subterrâneas da Estação São Paulo-Morumbi da Linha 4-Amarela do Metrô (Luz-Vila Sônia). O fechamento do trecho vai durar 60 dias. De acordo com Márcio Pellegrino, engenheiro-chefe do Consórcio Via Amarela, responsável pela construção da linha, a interdição da Francisco Morato será necessária, por medida de segurança, para a remoção de uma camada de solo. A inauguração da Estação Morumbi deve ocorrer por volta de 2014. A Companhia de Engenharia e Tráfego promete instalar 175 placas, sinalização de solo e 30 faixas informativas. A empresa disponibiliza o telefone 1188 para informações.