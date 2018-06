Obras da Sabesp deixam 20 mil sem água na Zona Oeste de SP A limpeza na tubulação da estação elevatória de Água Branca/Consolação vai provocar falta de água em Perdizes, Água Branca, Santa Cecília, Vila Pompéia, Higienópolis, Pacaembu, Vila Barra Funda, Parque Industrial Tomás Edson e Vila dos Ferroviários. A interrupção no abastecimento acontece a partir das 17 horas deste sábado e vai até as 10 horas de domingo. A previsão é que 20 mil pessoas sejam atingidas com a interrupção do fornecimento. Além da limpeza da tubulação, haverá a instalação de juntas de vedação na adutora Consolação/Perdizes. O serviço de manutenção será realizado na Rua Piauí com a Rua da Consolação.