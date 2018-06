Obras de Naji Nahas continuarão em museu

O TRF da 3.ª Região acolheu parecer do Ministério Público Federal e determinou ontem que as obras de arte do investidor Naji Nahas, apreendidas pela Operação Satiagraha, deverão permanecer sob a guarda provisória do Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP. Para o procurador regional da República Marcelo Moscogliato a propriedade dos bens não foi comprovada adequadamente, assim como a origem do dinheiro que permitiu as aquisições. A restituição dos bens não deve acontecer até julgamento da ação.