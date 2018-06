Obras deixam 300 mil pessoas sem água em Curitiba

SÃO PAULO - Cerca de 300 mil moradores de Curitiba, no Paraná, vão ter o abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira, 28, em consequência de obra da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

A empresa fará a instalação de um novo equipamento no reservatório Corte Branco, em Curitiba. As obras podem afetar parcialmente o fornecimento de água para 300 mil moradores de 19 bairros.

Os serviços no reservatório serão realizados das 6 às 10 horas, com normalização prevista para as 14 horas. Os trabalhos começaram em setembro de 2010 e devem ser concluídos até março de 2012.

Os bairros afetados são Água Verde, Boqueirão, Cajuru, Capão Raso, Cidade Industrial, Fazendinha, Guabirotuba, Guaira, Jardim das Américas, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Uberaba, Vila Fany, Vila Izabel, Vila Lindoia e Xaxim.