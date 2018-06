Obras descaracterizam República

Pouco mais de um ano após terem recebido a Praça da República reformada, ao custo de R$ 3,1 milhões, os paulistanos já perderam grande parte dela para a Linha 4 do Metrô, ainda que temporariamente. O canteiro de obras instalado em 2004 em uma das laterais da praça, próximo da Rua 7 de Abril, quando a expansão começou, avançou mais na direção do centro do largo. A previsão de conclusão é para 2010. O cercado de tapume e arame farpado montado pelo Consórcio Via Amarela não poupou nem o coreto da praça, tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico (Conpresp) ou a estátua do médico e educador Caetano de Campos, que tinha recebido tratamento especial durante o processo de recuperação e nova placa. Em maio de 2006, a Praça da República foi fechada ao público para passar por uma grande revitalização, a maior desde 1905. Houve rebaixamento de canteiros e instalação de cerca metálica baixa na forma de arcos. Os novos pisos mesclam tijolos cerâmicos envelhecidos e blocos intertravados de concreto. O canteiro do Metrô passou por cima dessas melhorias. A obra foi entregue em fevereiro de 2007. Na área, o consórcio está levantando três pequenas construções de alvenaria. Na terça-feira, no horário de almoço, o coreto, que ganhou novos revestimentos e iluminação, servia de área de descanso e dormitório aos operários da obra. "O Metrô acabou com o gramado e passou por cima dos canteiros. Por que a Prefeitura não deixou para fazer a reforma depois?", questiona Maurício Ramos Saad, de 47 anos, dono da banca de jornal instalada em uma das laterais da República. "E eles dizem que eu é que atrapalho a revitalização da praça e há um ano querem me expulsar daqui." CHAFARIZES Não são só esses os sinais visíveis da rápida deterioração do local. Os lagos, cujas intervenções incluíram a correção das imperfeições do traçado, restauração da impermeabilização e colocação de canteiros aquáticos, reforma do sistema hidráulico e de oxigenação da água para criar condições para o desenvolvimento de peixes, estão imundos. Tudo porque, há dois meses, os 27 bicos injetores dos chafarizes dos lagos foram furtados. Sem oxigenação, a água antes cristalina está verde-escuro. A segurança é outro item que deixa a desejar, segundo moradores do centro e pessoas que trabalham na região. A vendedora Andréia de Oliveira Bitencourt, de 33 anos, mora na Rua 24 de Maio e costuma passear com seu poodle apenas durante o dia por ali. "No início estava bom, mas agora, depois das 18 horas, não dá nem para pensar em atravessar por aqui porque a praça fica tomada por viciados, moradores de rua e garotos de programa", afirma. O dono da Lanchonete República, Haung Si, de 35 anos, concorda. "Durante à noite tem muito ?nóia? (usuário de droga) por aqui." O tenente-coronel Paulo Adriano Telhada, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança da área, discorda. "Estamos 24 horas na República. Todos os dias fazemos flagrante para coibir a criminalidade." Segundo ele, existe na região um problema social que foge da esfera policial. "É preciso a atuação do poder público para encaminhar moradores de rua para abrigos." COMPROMISSO Segundo a Subprefeitura da Sé, responsável pela área, o Metrô terá de entregar o local como estava após a reforma. O Consórcio Linha Amarela confirma. Em nota, a empresa afirmou que as áreas hoje ocupadas serão devolvidas como encontradas. "As obras da Linha 4-Amarela do Metrô exigiram intervenções na Estação República desde o início do contrato", disse o consórcio. A conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2010. O grupo alega que as obras não poderiam ser feitas antes da reforma. "As áreas hoje ocupadas serão devolvidas como foram encontradas." A Subprefeitura da Sé afirma que a recuperação da área, iniciada em 2006, era urgente e necessária, pois o espaço estava deteriorado. Sobre os bicos dos chafarizes, o governo disse que as peças já foram encomendadas. Vão custar R$ 9 mil e terão placas de aço em volta para evitar novo furto. A Coordenadoria de Segurança Urbana diz que as câmeras de segurança, instaladas no ano passado, não visualizam os chafarizes, por causa de arbustos existentes no local.