Obras do Carrefour provocam desabamentos em SP Pelo menos quatro casas desabaram na tarde desta quinta-feira, 12, na Rua Comendador Norberto Jorge, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, por conta das obras de construção de uma unidade do supermercado Carrefour. De acordo com a Defesa Civil da cidade, o desmoronamento da parte dos fundos dos imóveis aconteceu por volta das 13 horas, devido à queda de um muro que acabou provocando um deslizamento de terra. Os quatro imóveis, sendo um estúdio e três residências, foram parcialmente interditados e os moradores prejudicados serão levados a um hotel da região. As despesas serão pagas pela construtora do Carrefour. Leia abaixo a nota de esclarecimento do Carrefour: "O Carrefour lamenta o incidente ocorrido nesta tarde de 12 de abril, na construção de uma nova loja da rede na zona Sul de São Paulo. Felizmente, não houve vítimas e todos os moradores próximos da obra estão em absoluta segurança. Para a construção da nova loja o Carrefour contratou uma gerenciadora de obras, que selecionou a Construtora Guarani para ser a responsável pelas obras civis do empreendimento. O Carrefour informa que a Construtora Guarani será totalmente responsável pela acomodação necessária, com conforto e segurança, para os moradores das casas afetadas, bem como pelo reparo dos danos causados pelo incidente." Texto ampliado às 20h08