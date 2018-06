Obras do Corredor Expresso interditam vias na zona leste de SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar entre sábado, 12 e domingo, 13, as avenidas do Estado e das Juntas Provisórias e o Viaduto José Colassuono, para realização de obras do Corredor Expresso Parque Dom Pedro - Cidade Tiradentes, pela São Paulo Transporte S/A (SPTrans). Neste sábado, 12, no período das 8 às 11 horas, o bloqueio será feito na pista expressa da Avenida do Estado, sentido bairro. A alternativa para os motoristas é seguir pela pista local. Das 23h30 de sábado às 5h30 de domingo (13), a interdição será feita na Avenida das Juntas Provisórias, sentido centro. A opção será entrar à direita na Rua Clemente Pereira, à esquerda na Rua 1822, à esquerda na Rua do Grito, retornando ao trajeto original. Já no domingo, 13, das 5 às 9 horas, o bloqueio será feito no Viaduto José Colassuono e na Avenida das Juntas Provisórias, próximo à Rua do Grito, sentido bairro. Como alternativas, os veículos vindos da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello ou da Avenida Doutor Francisco Mesquita que utilizam o Viaduto José Colassuono com destino à Rodovia Anchieta ou aos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano, deverão entrar à direita na Rua Palmares, à direita na Avenida Presidente Wilson e seguir em frente. Quem seguir pela Anhaia Mello, com destino à Rodovia dos Imigrantes e região do Sacomã, deverão entrar à direita na Rua Palmares, à direita na Avenida Presidente Wiilson, à direita na Rua Floriano de Sá, em frente na Rua Amadis, à direita na Rua Lord Cockrane, à esquerda na Avenida das Juntas Provisórias, à direita na Rua Clemente Pereira, à esquerda na Rua 1822 e à esquerda na Rua do Grito.