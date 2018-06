Obras do Metrô mudam paisagem do Ipiranga

Os galpões abandonados ao longo da Avenida Presidente Wilson, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, se tornaram ícones de degradação em uma região pouco habitada e por onde escoou a riqueza industrial paulista na década de 50. Agora, após 30 anos de abandono, o caminho para o ABC às margens da antiga Estrada de Ferro Santos-Jundiaí começa a ser transformado pelas obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô. Quem passa pela região, próxima do elevado do Expresso Tiradentes (antigo Fura-Fila), vê um cenário que lembra uma cidade pós-terremoto, com toneladas de escombros e paredes derrubadas pela metade ao longo de um canteiro de obras com mais de 2 mil metros de extensão. São dezenas de guindastes e escavadeiras, comandados por 1.480 homens que trabalham no prolongamento de 3.931 metros entre a Estação Alto do Ipiranga e o futuro Terminal Vila Prudente. No meio, ficarão duas novas estações, Tamanduateí e Sacomã, já em obras. Ao longo da Avenida Presidente Wilson, surgirá um trecho elevado de 950 metros, entre a Rua Campante e o Shopping Central Plaza. Ao todo, foram desapropriados 18 galpões nessa região. Ao chegar próximo ao Rio Tamanduateí, na zona leste, o metrô volta para debaixo da terra e segue até a Vila Prudente. "A Estação Tamanduateí e o pátio para o estacionamento dos trens serão alteados em relação à Avenida Presidente Wilson", explica o gerente de Construção da Linha 2, Luiz Carlos Meireles de Assis. "De um total de 16 frentes de trabalho, já instalamos 12. No ano que vem, durante o pico das obras, devemos ter 3 mil funcionários trabalhando nesse trecho", acrescentou. Os galpões derrubados não tinham valor arquitetônico e eram ocupados até a década de 70 por indústrias têxteis, metalúrgicas e outras fábricas que exportavam produtos pelo Porto de Santos. Quem passa pelo local observa agora dezenas de pedreiros no alto de alguns galpões, em um trabalho manual de demolição. VERBAS Com o incremento dado por uma liberação de R$ 1,2 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e mais R$ 500 milhões aplicados pelo governo estadual, a expansão da Linha 2 deve ficar pronta até 2010. A fabricação de 16 trens para circular entre as três futuras estações, com um total de 96 carros, já foi encomendada pelo Metrô. A futura Estação Sacomã se encontra em construção e será instalada sob o eixo da Rua Greenfield, entre as Ruas Bom Pastor e Lino Coutinho. O acesso ao público será voltado para a esquina da Rua Greenfield com a Rua Agostinho Gomes, na frente do Grupo Escolar José Escobar. Os acessos terão escadas fixas e rolantes. Já a Estação Vila Prudente ficará em um terreno adjacente à Avenida Luís Inácio de Anhaia Mello, entre as Ruas Itamumbuca e Cavour. A estrutura será composta por três níveis enterrados que abrigam as salas operacionais, a área de bloqueios e as plataformas. Um dos acessos será constituído de uma edificação que será conectada a um túnel subterrâneo, de 15 metros de profundidade. A conclusão da Linha 2, da Vila Madalena até a Vila Prudente, elevará a demanda para 530 mil passageiros por dia, acrescentando 290 mil usuários ao sistema.